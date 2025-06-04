Стало известно, сколько будет зарабатывать Флориан Вирц в «Ливерпуле»

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц будет зарабатывать в «Ливерпуле» от € 20 до € 22 млн в год, или примерно € 400 тыс. в неделю, сообщает известное немецкое издание Bild.

Ранее появилась информация, что новый раунд переговоров между «Ливерпулем» и «Байером» по Вирцу запланирован на эту неделю. Мерсисайдцы оптимистично настроены на достижение соглашения с леверкузенцами в ближайшее время.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана в € 140 млн.