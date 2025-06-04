Сафонов: любая возможность поиграть в футбол — я за! Я приеду, только позовите

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о целесообразности отпуска при своём нынешнем количестве игровой практики. Он признался, что цепляется за любую возможность играть в футбол, поэтому готов жертвовать отпуском ради поездки в сборную России.

«У меня немножко за последние годы сменилось игровое время. Моё мнение, что любая возможность поиграть в футбол — я за! Я приеду, только позовите.

Разница в том, что зимой нет отпуска. Это самая большая разница, но не скажу, что я сильно нуждался в этом отпуске зимой. У нас была неделя, которую я провёл со своей семьёй, в Дубай все слетелись. В принципе, мне этой недели хватило вполне. Спокойно потом через неделю начали тренироваться с командой, начали готовиться к Суперкубку, который проходил в Дохе 5 января, по-моему. Вполне мне хватило недели, для меня это очень даже приемлемое расписание. Понятно, что другое отношение немножко будет, если я сыграю все игры, допустим, 40-50+ за сезон, это будет другое состояние, всё равно нужно будет больше времени. Я скажу так, что у нас всегда стараются найти время на один-два дня отдыха. Поэтому не могу сказать, что я прям не могу. У меня куча сил, готов тренироваться, готов к новым вызовам», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.