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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, почему завёл телеграм-канал

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, почему завёл телеграм-канал
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, зачем завёл телеграм-канал. Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года, ранее он играл за «Краснодар».

«Я не был готов, когда играл в России, не был готов к тому, чтобы что-то рассказывать, чем-то делиться. Возможно, и нечем было делиться. Да я и говорил, что, в принципе, когда был какой-то разговор о том, чтобы вести активнее соцсети, всегда думал о том, что, блин, да рассказывать особо нечего. А в Париже, ну, я понимаю, что для меня всё в новинку и, возможно, это кому-то тоже будет интересно. И, как показала последняя активность, ну, есть люди, которым это интересно, это классно, и есть для кого стараться и для кого делать контент», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.

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