Ледяхов: расскажите о ситуации с «Пари НН» другим чемпионатам — над нами будут смеяться

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новость, что клубы РПЛ проголосовали за сохранение «Пари НН» в элитном дивизионе вместо «Химок», которые не прошли лицензирование на следующий сезон. Таким образом, «Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи», но всё равно близок к сохранению прописки в РПЛ.

«Что касается ситуации с 16-й командой РПЛ, РФС или РПЛ устроили какой-то цирк. Зачем «Пари НН» нужно было играть эти стыки? Нижегородцев надо было оставлять в РПЛ, ведь все знали, что «Химки» не получат лицензию. А «Ахмат» и «Оренбург» играли бы в стыках. То, что показал «Пари НН» в двух стыковых матчах, — это издевательство над российским футболом. Для чего выдумывать голосования и оставлять команду в РПЛ по неспортивному принципу? Это только вредит имиджу нашего футбола. Расскажите об этом другим чемпионатам — над нами будут смеяться», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.