«Кайф». Матвей Сафонов — о кубке Лиги чемпионов в руках

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, какие эмоции испытал, взяв в руки кубок Лиги чемпионов. В минувшем сезоне Сафонов в составе «ПСЖ» выиграл также чемпионат Франции и Кубок страны.

— Каково это — держать главный клубный трофей в руках?

— Кайф, кайф. Классно. Всё равно я очень проникся эмоциями ребят, которые плакали. Для многих это… Наш капитан Маркиньос 15 лет в клубе, и первая Лига чемпионов, хотя уже играли в финале. И я видел их эмоции, очень проникся. В этом плане я эмпат, в плане того, что очень хорошо чувствую эмоции других людей. И я видел, насколько это важно было для ребят, и это вдвойне передавалось мне. По-другому чувствовал этот момент, переживал его вместе с ними, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.