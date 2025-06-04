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Экс-президент «Локомотива» Наумов: Георгий Джикия усилит команду

Экс-президент «Локомотива» Наумов: Георгий Джикия усилит команду
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что защитник «Химок» Георгий Джикия может усилить железнодорожников.

«Возвращение в родной клуб — это всегда приятно. Но Джикия очень много потерял в игровом тонусе. Если он наберёт форму, безусловно усилит «Локомотив», потому что у центральных защитников команды есть проблемы. Но большой вопрос, сможет ли Георгий набрать свои физические кондиции», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Химки» 19 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год.

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