Сафонов: в Париже я без друзей, по всем очень соскучился

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, почему после переезда в Париж стал активно вести социальные сети и создал свой телеграм-канал.

— Кажется, что ты стал более открытым. Я про твой телеграм-канал.

— По всем очень соскучился просто. Наверное, это тоже часть того, что я хочу общаться, я хочу чем-то делиться. Всё равно я там без друзей, которые были всегда, без той команды, которой мы годами были вместе с ребятами, уже все друг друга хорошо знаем, всё равно это всё в новинку. И для меня это первый переход в другую команду, и всё равно есть какие-то там не осложнения — особенности этого всего, это непривычно. Я так подумал: «А что нет-то?» И думаю, что, возможно, кому-то будет интересно, как проходит моя жизнь. И когда у меня есть силы, есть время, я стараюсь что-то публиковать, находить какой-то материал и вести телеграм-канал, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.