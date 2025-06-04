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Ледяхов: не столь важно, кто будет играть у Нигерии, — надо смотреть на нашу сборную

Ледяхов: не столь важно, кто будет играть у Нигерии, — надо смотреть на нашу сборную
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Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы в такой ситуации находимся уже три года. Хорошо, что приедет команда под названием Нигерия. Надо играть даже с теми, кто приедет, — не столь важно, кто у них будет играть. Нужно больше смотреть на нашу сборную. Когда в стране всё нормализуется, тогда будут приезжать сборные в сильнейших составах», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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