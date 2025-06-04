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«В «Краснодаре» было поскромнее». Сафонов — о праздновании игроками «ПСЖ» победы в ЛЧ

«В «Краснодаре» было поскромнее». Сафонов — о праздновании игроками «ПСЖ» победы в ЛЧ
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о праздновании футболистами парижан победы в финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0).

— С Кривцовым сравнивали сценарии празднования и масштаба? Для обоих клубов суперважные достижения.
— Ну, «Краснодар» немножко поскромнее всё это делал, праздновал. В плане, у них там, по-моему, один день. Получается, сыграли и там у них празднование было в этот же день. А мы, получается, сыграли — мы на выезде сыграли, мы не дома играли — поэтому у нас дорога, и потом празднование с городом.

Я боюсь, если бы мы праздновали сразу после игры. Я видел, что там творилось в Париже, по видео, по фото. Боюсь, если бы мы там были в этот момент, мне кажется, что никакие охранники не спасли бы ситуацию, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.

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