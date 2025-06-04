Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов пропускает тренировку сборной России

Матвей Сафонов пропускает тренировку сборной России
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропускает сегодняшнюю тренировку национальной сборной России в Новогорске. Отметим, что вратарь прилетел в Москву только сегодня утром. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Нигерией, а 10 июня сыграет с Беларусью.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте Россия обыграла Гренаду и Замбию с общим счётом 10:0, а в ноябре оказалась сильнее Сирии — 4:0.

Материалы по теме
«В «Краснодаре» было поскромнее». Сафонов — о праздновании игроками «ПСЖ» победы в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android