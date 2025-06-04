Матвей Сафонов проходит плановое обследование в сборной России

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов проходит плановое обследование в расположении сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе национальной команды. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Нигерией, а 10 июня сыграет с Беларусью.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте Россия обыграла Гренаду и Замбию с общим счётом 16:0, а в ноябре оказалась сильнее Сирии — 4:0.