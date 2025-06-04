Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов: не сомневался, что команда сохранит прописку в РПЛ

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов отреагировал на сохранение прописки грозненцев в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. В стыковых матчах «Ахмат» одолел «Урал» (3:2 по сумме двух игр).

«Я был уверен, что «Ахмат» останется в РПЛ, поэтому особо не переживал за команду. Грозненцы весь сезон выглядели неплохо, но в каких-то моментах просто не везло. Я не сомневался, что «Ахмат» выполнит задачу. Для меня сохранение прописки в РПЛ грозненцами — не сюрприз.

Что касается борьбы команды за выживание в последние годы, руководством были приняты неправильные административные решения. Я имею в виду назначения тренеров. У руководства «Ахмата» уже есть опыт, как выходить из этих ситуаций. Надеюсь, в этом году они не совершат таких же ошибок», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.