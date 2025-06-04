Данил Круговой ответил, сделает ли он татуировку в честь победы ЦСКА в Кубке России

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями от победы армейцев в Фонбет Кубке России. В Суперфинале турнира команда Марко Николича обыграла «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Причёска или татуировка в честь победы в Кубке России? Нет, ничего не буду делать. Хотя, может, будут такие мысли, нужно будет ещё подумать. Эмоции отличные, рад, что в первый год с ЦСКА взял трофей. Когда мы выиграли Братский кубок, я сказал, что где Круг — там трофеи. Все начали смеяться и хейтить. Теперь какие вопросы? Я думаю, что сезон для ЦСКА получился хорошим. Победой в Кубке поставили точку», — приводит слова Кругового ТАСС.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».