Матвей Сафонов раскрыл детали беседы с Хабибом Нурмагомедовым

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о беседе с известным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым после победы в Лиге чемпионов. Нурмагомедов вышел на поле после финального матча с «Интером» (5:0), где поздравлял футболистов «ПСЖ» с триумфом и фотографировался с ними.

«Он поздравил с чемпионством. Я, в принципе, знал, что… Мы с ним не общались лично, но я видел, что он там проходил где-то, что присутствовал у нас на стадионе, на играх. Вот, насколько я знаю, он достаточно часто посещает игры «ПСЖ», старается быть на всех главных играх. Он сказал, что мы творим историю — и это круто», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.