Матвей Сафонов раскрыл детали беседы с Хабибом Нурмагомедовым
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о беседе с известным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым после победы в Лиге чемпионов. Нурмагомедов вышел на поле после финального матча с «Интером» (5:0), где поздравлял футболистов «ПСЖ» с триумфом и фотографировался с ними.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Он поздравил с чемпионством. Я, в принципе, знал, что… Мы с ним не общались лично, но я видел, что он там проходил где-то, что присутствовал у нас на стадионе, на играх. Вот, насколько я знаю, он достаточно часто посещает игры «ПСЖ», старается быть на всех главных играх. Он сказал, что мы творим историю — и это круто», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.
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