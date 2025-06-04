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Дмитрий Черышев: сборную России ждёт нелёгкая игра, Нигерия даст бой

Дмитрий Черышев: сборную России ждёт нелёгкая игра, Нигерия даст бой
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт 6 июня на московском стадионе «Лужники».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет ничего плохого в том, что у сборной Нигерии на матч с Россией не приедут несколько основных футболистов. Нигерийцы соберут хороших квалифицированных игроков, которые дадут нам бой. Сборная Нигерии будет в хорошем составе. Думаю, сборную России ждёт нелёгкая игра, ведь Нигерия — сложный соперник. Будет хороший и интересный матч по уровню», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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