Дмитрий Черышев: сборную России ждёт нелёгкая игра, Нигерия даст бой

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт 6 июня на московском стадионе «Лужники».

«Нет ничего плохого в том, что у сборной Нигерии на матч с Россией не приедут несколько основных футболистов. Нигерийцы соберут хороших квалифицированных игроков, которые дадут нам бой. Сборная Нигерии будет в хорошем составе. Думаю, сборную России ждёт нелёгкая игра, ведь Нигерия — сложный соперник. Будет хороший и интересный матч по уровню», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.