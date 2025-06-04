Дмитрий Черышев: сборную России ждёт нелёгкая игра, Нигерия даст бой
Поделиться
Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт 6 июня на московском стадионе «Лужники».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нет ничего плохого в том, что у сборной Нигерии на матч с Россией не приедут несколько основных футболистов. Нигерийцы соберут хороших квалифицированных игроков, которые дадут нам бой. Сборная Нигерии будет в хорошем составе. Думаю, сборную России ждёт нелёгкая игра, ведь Нигерия — сложный соперник. Будет хороший и интересный матч по уровню», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2025
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:07
-
13:06
-
13:06
-
13:04
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:57
-
12:55
-
12:55
-
12:52
-
12:50
-
12:49
-
12:49
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:40
-
12:36
-
12:32
-
12:16
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:46
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
11:12
-
11:10