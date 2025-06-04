Отец Дениса Черышева заявил, что у игрока нет предложений из России

Дмитрий Черышев, отец российского футболиста Дениса Черышева, рассказал, что у игрока нет предложений из чемпионата России. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с греческим «Паниониосом».

«У Дениса закончился контракт с «Паниониосом». Он ведёт переговоры, и есть предложения, но мы их не озвучиваем. Что значит, он хочет или не хочет играть в России? Если бы были предложения, их можно было бы рассматривать. Но на данный момент у Дениса нет предложений из России, нет никакой конкретики», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.