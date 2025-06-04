Андрей Мостовой: Александр Мостовой — своеобразный человек, надо быть попроще

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о ветеране российского футбола Александре Мостовом. Ранее эксперт призвал наказать Андрея за нецензурные кричалки в адрес московского «Спартака» на трибуне «Зенита». Футболист сине-бело-голубых назвал Александра Мостового своеобразным человеком и призвал его «быть попроще» и «уважать других».

— Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?

— Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других, — приводит слова Андрея Мостового «Матч ТВ».