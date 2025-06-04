Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: Александр Мостовой — своеобразный человек, надо быть попроще

Андрей Мостовой: Александр Мостовой — своеобразный человек, надо быть попроще
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о ветеране российского футбола Александре Мостовом. Ранее эксперт призвал наказать Андрея за нецензурные кричалки в адрес московского «Спартака» на трибуне «Зенита». Футболист сине-бело-голубых назвал Александра Мостового своеобразным человеком и призвал его «быть попроще» и «уважать других».

— Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?
— Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других, — приводит слова Андрея Мостового «Матч ТВ».

Материалы по теме
Александр Мостовой ответил Андрею Мостовому на совет «быть попроще»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android