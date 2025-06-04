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«Оренбург» объявил об уходе четырёх футболистов

«Оренбург» объявил об уходе четырёх футболистов
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Футбольный клуб «Оренбург» объявил, что команду покидают выступавшие на правах аренды футболисты Казымджан Караташ, Данила Прохин, Богдан Москвичёв и Ярослав Михайлов.

«Спасибо, парни! Закончились арендные соглашения с Богданом Москвичёвым, Данилой Прохиным, Казымджаном Караташом и Ярославом Михайловым. Футболисты возвращаются в свои клубы. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит футболистов за работу и желает успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».

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