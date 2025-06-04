Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой ответил Андрею Мостовому на совет «быть попроще»

Александр Мостовой ответил Андрею Мостовому на совет «быть попроще»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на критику со стороны игрока «Зенита» Андрея Мостового. Ранее футболист призвал ветерана «быть попроще» и назвал его «своеобразным человеком».

«Это очень смешно. Кто об этом говорит? Что значит «своеобразный человек»? Все люди своеобразны. После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмётся за голову и играет в футбол! Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет. Когда закончит играть, тогда пускай и решает, кто какой и откуда. А то в сегодняшнее время они все герои. Он пока молодой — многого в жизни не знает и не понимает. А фамилию замарать не позволю!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Андрей Мостовой: Александр Мостовой — своеобразный человек, надо быть попроще
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android