Александр Мостовой ответил Андрею Мостовому на совет «быть попроще»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на критику со стороны игрока «Зенита» Андрея Мостового. Ранее футболист призвал ветерана «быть попроще» и назвал его «своеобразным человеком».

«Это очень смешно. Кто об этом говорит? Что значит «своеобразный человек»? Все люди своеобразны. После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмётся за голову и играет в футбол! Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет. Когда закончит играть, тогда пускай и решает, кто какой и откуда. А то в сегодняшнее время они все герои. Он пока молодой — многого в жизни не знает и не понимает. А фамилию замарать не позволю!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.