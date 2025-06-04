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«Крылья Советов» сообщили о травме Ивана Олейникова и проведённой игроку операции

«Крылья Советов» сообщили о травме Ивана Олейникова и проведённой игроку операции
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила, что вингер команды Иван Олейников получил травму и был прооперирован.

«Иван Олейников успешно прооперирован. Нашему полузащитнику был поставлен диагноз «разрыв переднего рога латерального мениска правого коленного сустава». Он успешно перенёс операцию в Германии. В ближайшее время вернётся в Россию, где начнёт процесс восстановления», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В завершившемся сезоне Олейников провёл 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. «Крылья Советов» заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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