Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем национальной команды с Нигерией

Пресс-служба сборной России объявила, что певица Мария Зайцева исполнит государственный гимн Российской Федерации перед началом товарищеского матча со сборной Нигерии. Встреча пройдёт 6 июня на московском стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте Россия обыграла Гренаду и Замбию с общим счётом 10:0, а в ноябре оказалась сильнее Сирии — 4:0. 10 июня 2025 года национальная команда России сыграет с Беларусью.