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Николай Наумов считает, что «Пари НН» должен остаться в РПЛ на следующий сезон

Николай Наумов считает, что «Пари НН» должен остаться в РПЛ на следующий сезон
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Пари Нижний Новгород» должен остаться в Российской Премьер-Лиге. Клуб вылетел из РПЛ по спортивному принципу, однако «Химки» не прошли лицензирование, и теперь нижегородцы могут занять их слот в РПЛ на следующий сезон.

«У нас есть регламент, в котором прописано, что преимущество отдаётся команде РПЛ. При всём уважении к «Уралу» должен остаться «Пари НН». Если мы будем принимать решение каждый раз в разрез регламенту, скоро дойдём до того, что будем выбирать победителя из команд накануне матчей. Приоритет должен быть отдан нижегородцам. Как исполком должен решать, если есть регламент? Нужно строго действовать по нему», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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