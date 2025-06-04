Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «ПСЖ» Сафонов поделился эмоциями от приезда в сборную России

Голкипер «ПСЖ» Сафонов поделился эмоциями от приезда в сборную России
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от приезда в национальную сборную России. В июне команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

«Я счастлив вернуться в Россию. Уже год тут не был. Для меня это праздничное настроение, как меня встретили ребята из сборной. Я провёл весь сезон во Франции. По факту и отпуска не было — игры, игры», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Матвей Сафонов проходит плановое обследование в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android