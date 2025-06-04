Голкипер «ПСЖ» Сафонов поделился эмоциями от приезда в сборную России

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от приезда в национальную сборную России. В июне команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

«Я счастлив вернуться в Россию. Уже год тут не был. Для меня это праздничное настроение, как меня встретили ребята из сборной. Я провёл весь сезон во Франции. По факту и отпуска не было — игры, игры», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.