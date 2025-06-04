Матвей Сафонов рассказал, как в «ПСЖ» отнеслись к отъезду в сборную России

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как во французском клубе отнеслись к его отъезду в сборную России по футболу на июньский сбор.

«Сто процентов я изменился за этот год. Надеюсь, в хорошую сторону. Четыре трофея меня точно не поменяли. Я не знал, что меня встретят в аэропорту. Было приятно! Уже записали пару видео. У меня каждый день — праздник. Не знаю, где сейчас кубок.

Странно, если бы «ПСЖ» имел что-то против моего отъезда. Тренер вратарей спрашивал, еду в сборную или нет. Он хочет, чтобы я получал практику. В клубе больше сыграл не я, а для меня важно получать игровую практику», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.