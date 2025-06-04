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Сафонов: сказал Кафанову, что хочу приехать в сборную — для меня важно игровое время

Сафонов: сказал Кафанову, что хочу приехать в сборную — для меня важно игровое время
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что для него важно приезжать в расположение сборной России по футболу. В июне команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи со сборными Нигерии и Беларуси.

«Я хотел приехать в сборную ещё два месяца назад. Понятно, что не знал тогда своё расписание. Финал 31-го числа, а ты не знаешь, будешь ли там играть. Всё было сумбурно, но хотел приехать. У нас были потом праздничные мероприятия, плюс надо передохнуть, долгий перелёт. Кафанову сказал, что хочу приехать — игровое время для меня важно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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