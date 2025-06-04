Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой в «ПСЖ»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ответил на вопрос о конкуренции с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.

«По ощущениям надо задавать вопрос Доннарумме, чувствовал ли он конкуренцию со мной. По мне, здоровая конкуренция! Я понимаю, что надо доставать весь максимум, чтобы получать игровое время», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 26-летний Матвей Сафонов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и пять — в Кубке Франции. В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.