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Сафонов заявил, что скучает по куриному бульону во Франции

Сафонов заявил, что скучает по куриному бульону во Франции
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что скучает по куриному бульону во Франции. Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года, ранее он выступал за «Краснодар». В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА по итогам минувшего сезона.

«Во Франции я долго привыкал к отсутствию привычной еды. Мне нравится тартар. Сейчас это там моё любимое блюдо. В России кухня совершенно другая. Скучаю по супам, куриному бульону. Приходилось рамен ходить есть», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В июне сборная России по футболу сыграет с Нигерией и Беларусью.

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