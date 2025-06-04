Матвей Сафонов раскрыл, как проходила адаптация в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов раскрыл, как проходила адаптация во французском клубе.

«Если я и прибавил, то во всём. С первых тренировок во Франции стало понятно, что скорости другие. Это то, к чему надо было подстроиться. Хоть я и вратарь, но не успевал. После двух месяцев стало понятно, над чем надо работать. Уже успевала голова, надо было тренировать тело. Адаптация проходила два-три месяца», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Всего в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль».