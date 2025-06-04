Сафонов: рад, что хоть немного разделил с ребятами радость от чемпионства «Краснодара»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар», откуда перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года.

«Я следил за «Краснодаром», это мой родной клуб, дом. Моя семья живёт там. Переживаю за ребят, с которыми проходил путь 10-15 лет. Всегда, когда мог, был на связи. Заключительные матчи смотрел. Рад, что хоть немного разделил радость победы с ребятами. Удалось созвониться, поздравить», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории.