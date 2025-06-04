Сафонов: я приехал в сборную России для себя — мне не нужно переключаться

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов высказался о прибытии на сбор национальной команды. В июне сборная России проведёт товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

«Я понимаю, для чего приехал в сборную и что мне нужно. Мне не надо переключаться — я приехал сюда для себя», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 26-летний Матвей Сафонов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и пять — в Кубке Франции. В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.