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Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов

Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов
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Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, «ПСЖ» является действующим победителем турнира. В финале парижане разгромили миланский «Интер» со счётом 5:0.

«На данный момент российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиге чемпионов. В группе бы поборолись, а дальше было бы тяжело», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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