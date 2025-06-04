Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, «ПСЖ» является действующим победителем турнира. В финале парижане разгромили миланский «Интер» со счётом 5:0.

«На данный момент российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиге чемпионов. В группе бы поборолись, а дальше было бы тяжело», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.