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Сафонов: французский знаю процентов на 10, надо развиваться

Сафонов: французский знаю процентов на 10, надо развиваться
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов заявил, что не очень хорошо знает французский язык. Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года, ранее он выступал за «Краснодар». В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА по итогам минувшего сезона.

«На 70% я и русский не знаю, так что процентов 10 по-французски понимаю. На тренировках понимаю — это была основная задача. Дальше надо развиваться, чтобы смог поддерживать беседу, как сейчас с вами», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В июне сборная России по футболу сыграет с Нигерией и Беларусью.

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