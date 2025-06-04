Вратарь «ПСЖ» Сафонов объяснил, в чём риск общения со СМИ во Франции

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался об общении со СМИ во Франции.

«В «ПСЖ» большой прессинг в плане СМИ. Надо следить за словами, что-то могут вырезать из контекста. Но во Франции большие риски. В России, если кто-то что-то вырежет, это мало кто воспринимает всерьёз. Но там у меня лично есть опасения, что могут воспринять за чистую монету, а у меня будут вопросы», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 26-летний Матвей Сафонов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и пять — в Кубке Франции. В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.