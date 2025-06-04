Cафонов: думаю, сейчас невозможно привезти кубок Лиги чемпионов в Россию

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что сейчас невозможно привезти кубок Лиги чемпионов в Россию. Напомним, Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе парижан по итогам сезона-2024/2025. В финале турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

«Думаю, сейчас невозможно привезти кубок Лиги чемпионов в Россию», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года, ранее он играл за «Краснодар». Всего в минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей и пропустил 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле без пропущенных мячей.