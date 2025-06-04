Cафонов: думаю, сейчас невозможно привезти кубок Лиги чемпионов в Россию
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что сейчас невозможно привезти кубок Лиги чемпионов в Россию. Напомним, Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе парижан по итогам сезона-2024/2025. В финале турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Думаю, сейчас невозможно привезти кубок Лиги чемпионов в Россию», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Матвей Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года, ранее он играл за «Краснодар». Всего в минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей и пропустил 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле без пропущенных мячей.
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