Сафонов объяснил, в чём разница тренировок в сборной России и «ПСЖ»

Известный российский голкипер Матвей Сафонов объяснил, в чём разница между тренировками в сборной России и во французском клубе «Пари Сен-Жермен».

«В сборной надо адаптироваться, перестроить голову. Решения отличаются, которые видят тренеры. Я больше сейчас всё делаю на автомате, но в сборной будут требовать другое, что я знаю. Всегда есть разница по тактике в клубе и сборной. Пару теорий, тренировок, и всё будет готово», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Всего в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль».