Сафонов поделился ощущениями от эпичного выхода на праздновании победы «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ощущениями от эпичного выхода на праздновании победы парижан в Лиге чемпионов. Россиянина объявили словами «Гигант из Краснодара».

«Песню выбирал не я. Тогда чувствовал уединение с болельщиками. Необычные ощущения. Было приятно разделить эту победу», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Видео выхода Сафонова:

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Всего в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль».