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Матвей Сафонов высказался о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ

Матвей Сафонов высказался о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о снайперском рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Мы не списывались с Овечкиным, да и героем я себя не считаю. Овечкин творит историю своими руками, а я нахожусь в команде, которая творит историю. Мы выиграли Лигу чемпионов, но для меня это не предел. Следующая цель — сыграть в финале Лиги чемпионов и выиграть», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.

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