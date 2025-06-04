Матвей Сафонов оценил первый сезон в «ПСЖ»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о первом сезоне в клубе.

«Я перешёл на новый уровень, в новую команду. Хорошо, что вообще играл. Сезон неплохой, но всегда хочется большего. Его можно занести в копилку. Но надо продолжать работать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 26-летний Матвей Сафонов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и пять — в Кубке Франции. В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.