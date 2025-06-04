Сафонов отреагировал на окончание дела о неуплате алиментов бывшей жене

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об окончании дела о неуплате алиментов бывшей жене.

«Кому-то хотелось, чтобы это все на меня давило и мешало. Как по мне, я неплохо выходил из данной ситуации и показывал результаты на поле. Это не сильно меня тревожило. С психологией у меня всё нормально. Я просто принял эту ситуацию. Как только понял, что дело с алиментами закончилось, я закрыл этот вопрос. Я от этого не уклонялся», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В июне 2024 года Сафонову запретили выезд из России после того, как суд обязал вратаря выплачивать четверть доходов в качестве алиментов бывшей жене Анастасии, с которой он развёлся в 2023 году. Сумма составила более 60 млн рублей.

По данным источника, Сафонов полностью погасил долг, выплатив около 66 млн рублей. Теперь он смог приехать в сборную России, не опасаясь, что его не выпустят из страны обратно во Францию.