Сафонов ответил, общается ли с Кузяевым и Головиным во Франции

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, общается ли он с полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым и хавбеком «Монако» Александром Головиным во Франции.

«Общался там и с Головиным, и с Кузяевым. С Далером у нас был первый тур, а с Сашей нас судьба разводила. Но встретились. Поздравили меня ребята с победой в Лиге чемпионов», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года, ранее он играл за «Краснодар». Всего в минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей и пропустил 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле без пропущенных мячей.