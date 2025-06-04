Сафонов: с Хвичей общаюсь больше всех, скидываю ему мемы, которые «Рубин» выкладывает

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что больше всего в команде общается с нападающим Хвичей Кварацхелией.

«Я с Хвичей общаюсь лучше всех в команде. Язык позволяет общаться. Я скидываю ему мемы, которые «Рубин» выкладывает, а он реакции ставит. Квара сам по себе очень открытый и общительный. Больше он мне помог — есть человек, с кем могу больше общаться», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 26-летний Матвей Сафонов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и пять — в Кубке Франции. В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.