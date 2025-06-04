Сафонов: спросите у Доннаруммы, как он себя чувствовал, когда я играл с «Баварией»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о конкуренции с вратарём парижан Джанлуиджи Доннаруммой. Напомним, Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе парижан по итогам сезона-2024/2025. В финале турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

«Собрался и отыграл матч с «Баварией». У Доннаруммы спросите, как он себя чувствовал в этот момент. Поезжайте в Италию, узнаете», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов выступает за парижан с лета прошлого года, ранее он играл за «Краснодар». Всего в минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей и пропустил 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле без пропущенных мячей.