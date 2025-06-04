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Матвей Сафонов рассказал, что сделал перед встречей с президентом Франции Макроном

Матвей Сафонов рассказал, что сделал перед встречей с президентом Франции Макроном
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что сделал перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства лично поздравил парижскую команду с победой в Лиге чемпионов.

«Это нормально, что президент Франции Макрон встретился с игроками «ПСЖ». Это важно как для него, так и для клуба. Я очки снял, когда с ним встретился», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Всего в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль».

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