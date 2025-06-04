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Матвей Сафонов оценил сезон Агкацева в «Краснодаре»

Матвей Сафонов оценил сезон Агкацева в «Краснодаре»
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил выступления своего бывшего сменщика Станислава Агкацева за «Краснодар». Он стал основным вратарём «быков» в сезоне-2024/2025.

«Сезон для Агкацева — топ! Первый сезон и сразу чемпионство. Что ещё можно говорить? Он готов играть в РПЛ, я уже говорил это. Фото со сломанным пальцем его видел, смотрел с пониманием. Как человек, кто окунулся в такое, с нормой к этому относился. Это другие с ужасом на это смотрят», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Краснодар» стал чемпионом России, выиграв у московского «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков. Это первый титул в истории южного клуба.

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