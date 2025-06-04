«Чемпионат» впервые провёл масштабный футбольный турнир в «Лужниках»

В первый день лета «Чемпионат» при поддержке «Московского спорта» организовал футбольный турнир в двух форматах на территории олимпийского комплекса «Лужники».

«Летний «Чемпионат» собрал более 300 участников и 40 команд при поддержке Футбольного сообщества МГУ из топовых вузов страны. В турнире приняли участие студенты МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ, РАНХиГС, РУДН и многих других высших учебных заведений. Каждый участник имел возможность сначала сыграть в формате «4+1», а затем попробовать силы в «7+1». Победители турнира получили памятные награды и фирменный мерч «Чемпионата». Также команды-победители обоих форматов смогут посетить первые матчи сезона РПЛ сезона-2025/2026 ФК «Спартак» и ФК «Локомотив». В формате «4+1» победителями стали «Лыткарино», в полуфинале они обыграли факультет «ВМК» из МГУ. Лучшим игроком был признан студент факультета глобальных процессов МГУ — Сергей Гришкин («Лыткарино»).

Сергей Гришкин, капитан «Лыткарино»: «Классный турнир, достойные участники и уровень сопротивления. Порадовали отзывчивые организаторы, которые знают своё дело».

Чемпионом в формате «7+1» стала команда «Вардрид». В финале они обыграли «Феникс» со счетом 2:1.

Павел Курасов, капитан «Вардрид» и лучший вратарь турнира: «Смесь опыта и молодости — ключ успеха в турнире. Познакомились друг с другом незадолго до «Летнего «Чемпионата»». Были единым целым, от игры к игре сыгрались, а пропущенные голы только мотивировали, чтобы стать первыми».

Андрей Вакин, главный организатор Футбольного сообщества МГУ: «Возможность провести совместный футбольный турнир с таким известным спортивным порталом появилась довольно неожиданно. Хотя сроки и поджимали, мы смогли собрать 40 команд. Безусловно, для ребят и, прежде всего, студентов стала интересна концепция турнира, ведь мы давно не проводили однодневные мероприятия. У нас в МГУ проходят регулярные турниры в форматах «5+1» и «7+1», желающих принять участие оказалось реально много, причём подтянулись команды и из других вузов. Когда речь заходит про футбол МГУ, это всегда разговор про особую атмосферу взаимного уважения, понимания, поддержки и адекватности. Ровно в таком ключе и состоялся турнир 1 июня. Мы рады сотрудничеству с «Чемпионатом» и ждём новую возможность организовать совместное спортивное событие!»

Фото: пресс-служба Футбольного сообщества МГУ

Итоги «Летнего «Чемпионата»

Формат «4+1»:

1. Лыткарино.

2. Poker Face.

3. Футболёры.

Формат «7+1»:

1. Вардрид.

2. ФК Феникс.

3. Банька.