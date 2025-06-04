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Николай Наумов: от сборной Нигерии в матче с Россией будет только название

Николай Наумов: от сборной Нигерии в матче с Россией будет только название
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Нигерии. Встреча пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Неприезд ключевых футболистов сборной Нигерии на матч с Россией — очень плохо. Когда мы договариваемся с какой-либо национальной командой в нынешних условиях, несём приличные расходы на перелёт, проживание и прочее. Такие расходы… Мы должны чётко указывать, какой состав должен быть у соперника. Нужны только самые сильные футболисты, за исключением форс-мажоров: травм или других ЧП. Когда сборная Нигерии даёт согласие на такой матч, руководство должно заранее обговорить этот момент со своими игроками.

А то сейчас они привезут пляжных футболистов. Нам это надо? От сборной Нигерии будет только название. В результате мы получим не того соперника, которого хотим. Вряд ли у сборной России будет разгромная победа над Нигерией, потому что даже в этом составе много футболистов, которые играют в Европе. Соперник сильный, но наши ребята должны выигрывать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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