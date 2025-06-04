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«Спартак» — лидер прошедшего сезона РПЛ по количеству ударов по воротам и ударов в створ

«Спартак» — лидер прошедшего сезона РПЛ по количеству ударов по воротам и ударов в створ
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Московский «Спартак» стал лидером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по количеству ударов по воротам и ударов в створ ворот, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Так, красно-белые нанесли 497 ударов в 30 матчах высшего российского дивизиона, из которых 197 пришлись в створ. Второе место в рейтинге заняло московское «Динамо» (458 ударов, 191 — в створ), третье — «Оренбург» (438 ударов, 137 — в створ).

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».

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