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Transfermarkt повысил стоимость Сперцяна, Эдуард — один из самых дорогих игроков РПЛ

Transfermarkt повысил стоимость Сперцяна, Эдуард — один из самых дорогих игроков РПЛ
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России. Новую оценку получил армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Цена хавбека «быков» повысилась на € 5 млн и теперь составляет € 25 млн.

Таким образом, Сперцян стал одним из двух самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt. В € 25 млн портал также оценивает вингера «Зенита» Луиса Энрике.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Эдуард Сперцян провёл в прошедшем сезоне РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

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