Transfermarkt повысил стоимость Сперцяна, Эдуард — один из самых дорогих игроков РПЛ

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России. Новую оценку получил армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Цена хавбека «быков» повысилась на € 5 млн и теперь составляет € 25 млн.

Таким образом, Сперцян стал одним из двух самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt. В € 25 млн портал также оценивает вингера «Зенита» Луиса Энрике.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Эдуард Сперцян провёл в прошедшем сезоне РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.