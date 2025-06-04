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Агент Ханкича исключил уход вратаря из «Ростова» летом

Агент Ханкича исключил уход вратаря из «Ростова» летом
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Агент Тимур Дагуев, представляющий интересы боснийского вратаря Хидаета Ханкича, исключил уход голкипера из «Ростова» летом.

«Исключён уход Хидаета Ханкича из «Ростова» летом. Он будет дорабатывать свой контракт до конца», — сказал Тимур Дагуев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Ханкич перешёл в «Ростов» летом 2024 года из болгарского «Ботева». За дебютный сезон в России он провёл всего три матча во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfarmarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего боснийского голкипера в € 400 тыс.

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