Агент Ханкича исключил уход вратаря из «Ростова» летом

Агент Тимур Дагуев, представляющий интересы боснийского вратаря Хидаета Ханкича, исключил уход голкипера из «Ростова» летом.

«Исключён уход Хидаета Ханкича из «Ростова» летом. Он будет дорабатывать свой контракт до конца», — сказал Тимур Дагуев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Ханкич перешёл в «Ростов» летом 2024 года из болгарского «Ботева». За дебютный сезон в России он провёл всего три матча во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfarmarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего боснийского голкипера в € 400 тыс.