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«Не каждый туда поедет». Гришин объяснил, почему «Краснодару» тяжело покупать игроков

«Не каждый туда поедет». Гришин объяснил, почему «Краснодару» тяжело покупать игроков
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что из-за проблем с логистикой «Краснодару» будет тяжело привлекать новичков в летнее трансферное окно.

«Как мне кажется, любая потеря, не только Сперцяна, в «Краснодаре» обернётся для команды нехорошими делами. Поэтому здесь им надо искать футболистов, а им, как мы знаем, тяжело купить игроков, потому что есть неудобная логистика, не каждый футболист туда поедет», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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